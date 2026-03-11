  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bonne affaire

Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bonne affaire

Tel-Awiw, Izrael
od
$940,500
;
7
ID: 34480
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Sderot David Ben Gurion

O kompleksie

?? Baza cenna - możliwość zajęcia! Położony na ulicy Ben Yehuda, między Frishman i Bofrachehov, ten 50 m2 apartament znajduje się w niedawnym budynku. Położony z tyłu budynku, cieszy się spokojne i zachowane środowisko, będąc w samym sercu tętniącego życiem i poszukiwanych sąsiedztwa. W apartamencie znajduje się jasny salon z balkonem, wygodna sypialnia, otwarta kuchnia i łazienka. Budynek wyposażony jest w windę.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
