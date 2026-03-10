  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Bat Jam
  4. Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam

Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam

Bat Jam, Izrael
od
$623,865
;
6
Zostawić wniosek
ID: 34878
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    Yoseftal

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Na sprzedaż - Doskonałe 3-pokojowe mieszkanie na południu Bat Yam Idealna lokalizacja na południu Bat Yam, w niedawno odnowionym budynku. W pełni odnowiony apartament, idealny do życia, inwestycji lub jako stopa-to- ziemi. Rzadkie na rynku i szybko chwytać. Charakterystyka apartamentu: • 3 nowoczesne pokoje • 80 m2 wnętrza • Balkon 8 m2 z przodu • Liczba miejsc parkingowych • Położony na 2. piętrze odnowionego budynku W pobliżu udogodnienia: • supermarkety i lokalne sklepy • Lokalne restauracje, kawiarnie i piekarnie • Parki i tereny zielone • Szkoły i podstawowe usługi • Łatwy dostęp do transportu publicznego • Mieszkające i przyjazne sąsiedztwo

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Affaire exceptionnellecoup de fusil
Aszkelon, Izrael
od
$648,945
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse near baka
Jerusalem, Izrael
od
$2,98M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces a kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya
Netanya, Izrael
od
$771,210
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem moshava germanit
Jerusalem, Izrael
od
$2,649
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,85M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$623,865
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,29M
W Bochechechov Street, w pobliżu centrum Dizengoff, w odnowionym budynku, 4 pokój dwupoziomowy penthouse 100m2 z 2 łazienkami i tarasem 70 m2 Piętro 4: 3 sypialnie z mistrzem, 2 łazienki 5. piętro: salon + kuchnia z ogromnym tarasem 70m2 z widokiem na SPLENDIDE Winda ODNOSZĄCA SIĘ DO DWA STAGES
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$893,475
4 pokoje na sprzedaż w uroczym budynku znajduje się w samym sercu duszpasterskiej atmosfery Jerozolimy i tylko kilka minut spacerem od Baka. Blisko wszystkiego: szkoły, synagogi, centra kulturalne i rozrywkowe oraz oczywiście stare miasto. W budynku znajduje się winda i wszystkie apartamenty…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Charmant cottage piscine calme
Dzielnica mieszkaniowa Charmant cottage piscine calme
Dzielnica mieszkaniowa Charmant cottage piscine calme
Dzielnica mieszkaniowa Charmant cottage piscine calme
Dzielnica mieszkaniowa Charmant cottage piscine calme
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Charmant cottage piscine calme
Dzielnica mieszkaniowa Charmant cottage piscine calme
Raanana, Izrael
od
$2,66M
Ładny domek dużo uroku znajduje się na zachód od Raanana w bardzo cichej ulicy. Renovee, duża kuchnia z centralnym lotem. przestronny salon z prawdziwą jadalnią. Dużo światła. Pod podłogą. parking i piękny ogród z basenem
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się