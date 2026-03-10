Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Na sprzedaż - Doskonałe 3-pokojowe mieszkanie na południu Bat Yam
Idealna lokalizacja na południu Bat Yam, w niedawno odnowionym budynku. W pełni odnowiony apartament, idealny do życia, inwestycji lub jako stopa-to- ziemi. Rzadkie na rynku i szybko chwytać.
Charakterystyka apartamentu:
• 3 nowoczesne pokoje
• 80 m2 wnętrza
• Balkon 8 m2 z przodu
• Liczba miejsc parkingowych
• Położony na 2. piętrze odnowionego budynku
W pobliżu udogodnienia:
• supermarkety i lokalne sklepy
• Lokalne restauracje, kawiarnie i piekarnie
• Parki i tereny zielone
• Szkoły i podstawowe usługi
• Łatwy dostęp do transportu publicznego
• Mieszkające i przyjazne sąsiedztwo
Lokalizacja na mapie
Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.