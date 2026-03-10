Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam

Na sprzedaż - Doskonałe 3-pokojowe mieszkanie na południu Bat Yam Idealna lokalizacja na południu Bat Yam, w niedawno odnowionym budynku. W pełni odnowiony apartament, idealny do życia, inwestycji lub jako stopa-to- ziemi. Rzadkie na rynku i szybko chwytać. Charakterystyka apartamentu: • 3 nowoczesne pokoje • 80 m2 wnętrza • Balkon 8 m2 z przodu • Liczba miejsc parkingowych • Położony na 2. piętrze odnowionego budynku W pobliżu udogodnienia: • supermarkety i lokalne sklepy • Lokalne restauracje, kawiarnie i piekarnie • Parki i tereny zielone • Szkoły i podstawowe usługi • Łatwy dostęp do transportu publicznego • Mieszkające i przyjazne sąsiedztwo