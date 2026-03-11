Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate

  1. Realting.com
Aszdod, Izrael
$1,19M
6
ID: 34583
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    Zahal, 1 mgdly dmry

O kompleksie

Rzadka Perła! City Apartment 4 pokoje nowe, rezydencja z basenem Dimri, 140m2 + 20m2 taras + 10m2 balkon, piwnica, parking, klimatyzacja, 21. piętro południe. Nigdy nie żył, natychmiast wolny.

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
