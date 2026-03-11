  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Netanya
  4. Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite

Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite

Netanya, Izrael
od
$1,00M
;
6
Zostawić wniosek
ID: 34266
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya
  • Adres
    Tchernichovsky, 12

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Mardochee Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Szukasz 9 projektu netanya Ten piękny projekt jest dla ciebie Projekt Momento to luksusowy kompleks łączący dom i sklep strategicznie położony mniej niż 3 minuty spacerem od słynnego kikar i 4 minuty od plaży W jednej z najbardziej pożądanych ulic w mieście Producent Avraham Amram, którego reputacja nie jest już do zrobienia, przeprowadził już kilka projektów na Hadera, Zichon Yaacov, Eilat i w innych miastach Izraela Charakterystyka projektu Projekt Momento obejmuje różne rodzaje apartamentów od 3 do 5 pokoi oraz penthouses z prywatnym jacuzzi Powłoka zewnętrzna najnowszej generacji Budynek będzie wyposażony w podwójne lobby o pięknej wysokości sufitu 6 metrów i zaprojektowany przez architekta 3 windy, w tym chabbatic podziemny parking Dostawa w ciągu 3 lat Gwarancja bankowa Wyposażenie apartamentu Na podłodze jest cały dom 80x80 Centralna klimatyzacja najnowsza generacja Jakość mebli łazienkowych Zawór marki Grohe Jakość drzwi wewnętrznych Kuchnia dostosowana Magazyny elektryczne w całym domu Pokoje mieszkalne o powierzchni 104 m2 + 15m2 tarasu Apartament 4 pokoje o powierzchni 106 m2 + 19m2 taras Apartament 5 pokoi o powierzchni 132 m2 + 20 m2 taras Dodatkowe informacje Mardochee Khayat 0523362121

Lokalizacja na mapie

Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Bat Jam, Izrael
od
$830,775
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Aszdod, Izrael
od
$1,11M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,29M
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel rare
Raanana, Izrael
od
$2,47M
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$924,825
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,00M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Beit Shemesh, Izrael
od
$940,500
Nowy projekt na Ramat Bet Shemesh znajduje się między Jerozolimą i centrum kraju Położony obok Ramat Bet Shemesh Do tego projektu jest luksusowy projekt mieszkalny, który obejmuje 3- 4- 5 pokoi i penthouses, z pięknym widokiem na park położony w naturalnym lesie, w pobliżu Materas i wszystki…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,56M
W samym sercu historycznej dzielnicy Ajami ten apartament zajmuje najwyższe piętro budynku butikowego w stylu Bauhaus. Znajduje się w pobliżu rezydencji ambasadora Francji i kilka minut spacerem od morza. Apartament rozwija powierzchnię wnętrza około 108 m2, obecnie urządzone w 4 przestronn…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,65M
Majestic 5 pokoi przekształconych w 4 w Ashdod "Mar", wysoki stojący, wysokie piętro, widok na morze i "Gan Hair". Rezydencja "Le Deauville", z 4 windami, naprzeciwko teatru i ratusza, 5 minut spacerem od plaży, 1 minuty od kawiarni, restauracji, centrów handlowych, środków transportu! Najle…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się