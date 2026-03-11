Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv

Apartament 2 pokoje w Florentin / Neve Tsedek - Tel Aviv Elifelet 26 Znajduje się w jednym z najbardziej poszukiwanych budynków w Tel Awiwie, na granicy Neve Tsedek i w samym sercu tętniącej życiem dzielnicy Florentin, ten dwupokojowy apartament oferuje eleganckie i wyrafinowane środowisko życia, w ramach wysokiego projektu architektonicznego. Szczegóły własności: - Powierzchnia wewnętrzna: 48 m2 - Taras: 10 m2 - Piętro: 5 z 13 - Orientacja: South- East, bardzo jasny z jasnym widokiem - 1 komfortowy pokój - Salon z otwartą kuchnią - Nowoczesna łazienka - Mamad (bezpieczna przestrzeń) - Prywatny parking - Jaskinia Świadczenia z tytułu pobytu: - 24 / 7 strażnik - Sala sportowa - Basen odkryty w budynku Cena: IL 3 560 000 Cena za m2: 67 300 ILS / m2 (obliczenia oparte na 52 m2, w tym 50% tarasu) Miejsce wyboru: Na skrzyżowaniu Florentin i Neve Tsedek, w pobliżu parku Hamesila, galerie sztuki, kawiarnie, restauracje i blisko morza. Rzadkie okazje - idealne dla głównej rezydencji, stóp do ziemi lub stałej inwestycji. Mówimy po francusku, angielsku i hebrajsku. Nieruchomości Premium Numer licencji: 31928721