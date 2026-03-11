Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Apartament 2 pokoje w Florentin / Neve Tsedek - Tel Aviv
Elifelet 26
Znajduje się w jednym z najbardziej poszukiwanych budynków w Tel Awiwie, na granicy Neve Tsedek i w samym sercu tętniącej życiem dzielnicy Florentin, ten dwupokojowy apartament oferuje eleganckie i wyrafinowane środowisko życia, w ramach wysokiego projektu architektonicznego.
Szczegóły własności:
- Powierzchnia wewnętrzna: 48 m2
- Taras: 10 m2
- Piętro: 5 z 13
- Orientacja: South- East, bardzo jasny z jasnym widokiem
- 1 komfortowy pokój
- Salon z otwartą kuchnią
- Nowoczesna łazienka
- Mamad (bezpieczna przestrzeń)
- Prywatny parking
- Jaskinia
Świadczenia z tytułu pobytu:
- 24 / 7 strażnik
- Sala sportowa
- Basen odkryty w budynku
Cena: IL 3 560 000
Cena za m2: 67 300 ILS / m2 (obliczenia oparte na 52 m2, w tym 50% tarasu)
Miejsce wyboru:
Na skrzyżowaniu Florentin i Neve Tsedek, w pobliżu parku Hamesila, galerie sztuki, kawiarnie, restauracje i blisko morza.
Rzadkie okazje - idealne dla głównej rezydencji, stóp do ziemi lub stałej inwestycji.
Mówimy po francusku, angielsku i hebrajsku.
Nieruchomości Premium
Numer licencji: 31928721
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.