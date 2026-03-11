  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Nahariya
  4. Dzielnica mieszkaniowa Shimon perez 4 pieces dans nouveau quartier

Dzielnica mieszkaniowa Shimon perez 4 pieces dans nouveau quartier

Nahariya, Izrael
od
$579,975
;
5
Zostawić wniosek
ID: 34548
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Północny
  • Okolica
    Acre Subdistrict
  • Wioska
    Nahariya
  • Miasteczko
    Nahariyya
  • Adres
    HaOren

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Położony w nowej dzielnicy Shimon Peres Nahariya, ten przestronny 4-pokojowy apartament o powierzchni około 120 m2 oferuje jasny salon z balkonem z otwartym widokiem. Blisko centrum handlowego Arena, dworca kolejowego i terenów zielonych.

Lokalizacja na mapie

Nahariya, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Jerozolima, Izrael
od
$36,993
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$1,23M
Dzielnica mieszkaniowa Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Nahariya, Izrael
od
$564,300
Dzielnica mieszkaniowa Belle appartement
Jerusalem, Izrael
od
$2,100
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Jam, Izrael
od
$1,08M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Shimon perez 4 pieces dans nouveau quartier
Nahariya, Izrael
od
$579,975
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem moshava germanit
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem moshava germanit
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem moshava germanit
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem moshava germanit
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem moshava germanit
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem moshava germanit
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem moshava germanit
Jerusalem, Izrael
od
$2,649
Tajny budynek, położony w cichej i zielonej ulicy Unikalny apartament z autentycznym charakterem Jerozolimy: wysokie sufity, jasne i przestronne Pierwsze piętro, • 3 sztuki + mezzanina • Około 60 m2 • 1 łazienka • Nieumeblowane, z wyjątkiem lodówki, piekarnika i szafy
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$1,32M
Nowy projekt 4 budynków 10 i 12 pięter z apartamentami od 3 do 6 pokoi. Położony w dzielnicy Katamonim, w pobliżu Katamon Hayeshana, 5 minut spacerem od ulicy Rachel Imenou, w pobliżu kawiarni i restauracji Emek Refaim Street, 5 minut spacerem od centrum miasta, i znanych placówek edukacyjny…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Dzielnica mieszkaniowa Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Dzielnica mieszkaniowa Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Izrael
od
$852,798
Givat Shmuel: Strategiczna okazja w sercu Gush Dan Położony w centrum Gush Dan, w pobliżu Tel Awiwu i głównych węzłów gospodarczych, Givat Shmuel cieszy się dużym popytem na wynajem i stałego rozwoju miejskiego. Rezydencja Premium: Apartamenty 2-3 pokoje Idealny format dla szybko obrotowyc…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się