  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tamar Regional Council
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite

Tamar Regional Council, Izrael
od
$884,070
;
6
Zostawić wniosek
ID: 34258
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Beersheba Subdistrict
  • Miasto
    Tamar Regional Council

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Mardochee khayat zaprasza do życia w jednym z naszych projektów mieszkaniowych Netanya. W centrum miasta Netanya Blisko wszystko się zaczyna, synagogi cały ten fakt na piechotę Charakterystyka projektu Projekt zbudowany jest na jednej z najbardziej znanych i komercyjnych ulic Netanya Piękne podwójne lobby urządzone przez architekta Pokrycie zewnętrzne kamienia naturalnego 2 nowoczesne windy w tym chabbatic Projektowi towarzyszy gwarancja bankowa Dostawa w ciągu 2 1 / 2 lat Charakterystyka apartamentu Na podłodze jest cały dom Rozmiar 80x80 lub 1mx1 m Przygotowanie Klimatyzacja Jakość mebli łazienkowych Zawór montażowy Balon słonecznej gorącej wody Jakość drzwi wewnętrznych Kuchnia z marmurowymi dachami Magazyny elektryczne we wszystkich oknach Take tv we wszystkich pokojach i salonie Wc zawieszony, licznik trójfazowy Taras z punktem wodnym i płytką antypoślizgową Mieszkanie sprzedawane z miejscem parkingowym Oferujemy apartamenty 4 pokoje 103m2 plus 12 m2 taras 5 pokoi 130m2 plus 14 m2 taras

Lokalizacja na mapie

Tamar Regional Council, Izrael

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$3,76M
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Jerusalem, Izrael
od
$2,04M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Harish, Izrael
od
$332,310
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Bat Jam, Izrael
od
$850,526
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer exceptionnelle
Aszkelon, Izrael
od
$329,175
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Tamar Regional Council, Izrael
od
$884,070
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Kiryat moche proche tram
Dzielnica mieszkaniowa Kiryat moche proche tram
Dzielnica mieszkaniowa Kiryat moche proche tram
Dzielnica mieszkaniowa Kiryat moche proche tram
Jerozolima, Izrael
od
$962,445
W Kiryat Moché, wejście do miasta, w pobliżu dworca tramwajowego, duże jasne 3P z potrójnym ekspozycji i dwa balkony. Cena rynkowa, Teraz wolny!
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$837,045
Projekt MODA to 10- piętrowy butikowy budynek oferujący prywatność i komfort dzięki ograniczonej liczbie apartamentów na piętro. Apartamenty od 2 do 5 pokoi z parkingiem, a także luksusowe penthouses, odpowiednie dla rodzin i inwestorów. CENY PRESAL dla pierwszych 5 apartamentów przed wzro…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,87M
Luksusowy dom marzeń w Neve Tzedek - 4 Neve Shalom Street, na wyłączną sprzedaż. W samym sercu najpiękniejszej i najbardziej prestiżowej dzielnicy Tel Awiw, na bardzo popularnej ulicy Neve Shalom, 5 minut spacerem od dworca kolejowego i morza. Rzadki dom ze spektakularnym pięknem czeka na C…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się