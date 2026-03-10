Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Dzielnica mieszkaniowa 5 pieces a vendre dans la prestigieuse tour nave a bat yam 37e etage concu et optimise par un architecte en premiere ligne de mer avec vue imprenable sur herzliya la cote et les montagnes de jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa 5 pieces a vendre dans la prestigieuse tour nave a bat yam 37e etage concu et optimise par un architecte en premiere ligne de mer avec vue imprenable sur herzliya la cote et les montagnes de jerusalem
Apartament na sprzedaż w prestiżowej wieży NAVE w Bat Yam. Apartament ten położony jest na 37. piętrze i oferuje przepiękny widok na Herzliya, wybrzeże i góry Jerozolimy. Ten przestronny i wspaniały apartament 5-pokojowy (140 m2 powierzchni mieszkalnej + 20 m2 balkon) został zaprojektowany przez architekta. Zawiera 3 toalety, 2 łazienki, pralnię, 2 prywatne miejsca parkingowe, piwnicę i jest zorientowany na północ, zachód i wschód. Rezydencja jest zabezpieczona 24 / 7 i oferuje wysokiej klasy siłownię, prywatny ogród i wiele miejsc parkingowych w pobliżu.
Lokalizacja na mapie
Bat Jam, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.