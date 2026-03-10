  1. Realting.com
  Dzielnica mieszkaniowa 5 pieces a vendre dans la prestigieuse tour nave a bat yam 37e etage concu et optimise par un architecte en premiere ligne de mer avec vue imprenable sur herzliya la cote et les montagnes de jerusalem

Dzielnica mieszkaniowa 5 pieces a vendre dans la prestigieuse tour nave a bat yam 37e etage concu et optimise par un architecte en premiere ligne de mer avec vue imprenable sur herzliya la cote et les montagnes de jerusalem

Bat Jam, Izrael
od
$1,53M
;
5
ID: 34864
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    Komemiyut

O kompleksie

Apartament na sprzedaż w prestiżowej wieży NAVE w Bat Yam. Apartament ten położony jest na 37. piętrze i oferuje przepiękny widok na Herzliya, wybrzeże i góry Jerozolimy. Ten przestronny i wspaniały apartament 5-pokojowy (140 m2 powierzchni mieszkalnej + 20 m2 balkon) został zaprojektowany przez architekta. Zawiera 3 toalety, 2 łazienki, pralnię, 2 prywatne miejsca parkingowe, piwnicę i jest zorientowany na północ, zachód i wschód. Rezydencja jest zabezpieczona 24 / 7 i oferuje wysokiej klasy siłownię, prywatny ogród i wiele miejsc parkingowych w pobliżu.

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

