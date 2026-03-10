Dzielnica mieszkaniowa 5 pieces a vendre dans la prestigieuse tour nave a bat yam 37e etage concu et optimise par un architecte en premiere ligne de mer avec vue imprenable sur herzliya la cote et les montagnes de jerusalem

Apartament na sprzedaż w prestiżowej wieży NAVE w Bat Yam. Apartament ten położony jest na 37. piętrze i oferuje przepiękny widok na Herzliya, wybrzeże i góry Jerozolimy. Ten przestronny i wspaniały apartament 5-pokojowy (140 m2 powierzchni mieszkalnej + 20 m2 balkon) został zaprojektowany przez architekta. Zawiera 3 toalety, 2 łazienki, pralnię, 2 prywatne miejsca parkingowe, piwnicę i jest zorientowany na północ, zachód i wschód. Rezydencja jest zabezpieczona 24 / 7 i oferuje wysokiej klasy siłownię, prywatny ogród i wiele miejsc parkingowych w pobliżu.