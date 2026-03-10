  1. Realting.com
  Dzielnica mieszkaniowa A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer

Dzielnica mieszkaniowa A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer

Netanya, Izrael
od
$2,665
;
7
ID: 34833
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya
  • Adres
    Nitsa

O kompleksie

Nitza Street, Netanya Ten apartament jest idealny dla miłośników morza, zaledwie kilka kroków od pięknego spaceru Netanya. Blisko kawiarni, restauracji, supermarketów i plaży. Szczegóły apartamentu: Budynek HaTerrassa, z widokiem na morze Luksusowy budynek z 3 windami Custodian Present 24 / 7 Basen Sala sportowa Balkon z otwartym widokiem na morze Parking podziemny w Tabou Duży, przestronny i bardzo jasny apartament Bezpieczny pokój (mamad) Dwa pokoje prysznicowe W pełni umeblowane - wystarczy umieścić walizki

Lokalizacja na mapie

Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

