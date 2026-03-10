  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux et lumineux

Aszkelon, Izrael
$540,788
10
ID: 34776
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon
  • Adres
    Emek HaEla, 31 brbwr

O kompleksie

4 pokoje apartament w centrum agamimu w małym budynku 4 piętra z 2 właścicielami przez ustawienie, luksusowy budynek, przestronny i jasny apartament z 2 tarasami

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Dzielnica mieszkaniowa Spacieux et lumineux
Aszkelon, Izrael
od
$540,788
Inne kompleksy
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,12M
Na sprzedaż w obszarze poszukiwanym Montefiore Gershon Schatz Street Na trzecim piętrze - fasada 3 pokoje o powierzchni 60 m2 + balkon o powierzchni 15 m2 W tym licznik Parking podziemny Winda Budynek tylko 10 najemców 2 apartamenty na piętro Pożyczka w toku do końca sierpnia 2026 r. na czy…
Eilat, Izrael
od
$1,18M
W dzielnicy Ganim Bet d Eilat w słynnej rezydencji Aquarelle, na skraju pustyni, i czerwone morze w budynku butikowym, Penthouse sprzedał twarz doliny. Budynek składa się z 2 poziomów, Penthouse, który znajduje się na 1 piętrze z własnym wejściem. powierzchnia mieszkalna 140 m2 i 4 bbre łóżk…
Aszkelon, Izrael
od
$799,425
w małym budynku 4 piętra, dwupoziomowy penthouse 138m2 powierzchni mieszkalnej + 48m2 tarasu, bardzo piękna fabryka, piwnica i 2 miejsca parkingowe
