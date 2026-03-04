  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595

Jerozolima, Izrael
od
$862,125
;
2
ID: 34006
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 3.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Przeniesienie
Français Français
W samym sercu autentycznej i poszukiwanej dzielnicy Nahlaot ten odnowiony 54 m2 apartament oferuje rzadką jakość życia zaledwie kilka kroków od Mahane Yehuda Market i centrum miasta. Znajduje się na 1 piętrze (20 kroków), składa się z jasnego salonu z otwartą kuchnią, apartament, druga sypialnia z balkonem 4m2 i dwie łazienki z dwoma toaletami, oferując nowoczesny komfort w historycznym otoczeniu. Kąpiel ze światłem dzięki swoim wschodnim i południowo-zachodnim wystawom, jest obecnie zamieszkana jako 3 pokoje, ale można łatwo podzielić na dwie jednostki wynajmu generujące około 8,500 miesięcznie umeblowane. Idealna okazja do mieszkania w Jerozolimie lub inteligentnej inwestycji w jednym z najbardziej pożądanych dzielnic.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Jerusalem, Izrael
od
$1,03M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,22M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a mamila
Jerozolima, Izrael
od
$12,540
Dzielnica mieszkaniowa Etage haut avec vue
Aszkelon, Izrael
od
$589,380
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Jerozolima, Izrael
od
$830,775
