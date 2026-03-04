Dzielnica mieszkaniowa Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
W samym sercu autentycznej i poszukiwanej dzielnicy Nahlaot ten odnowiony 54 m2 apartament oferuje rzadką jakość życia zaledwie kilka kroków od Mahane Yehuda Market i centrum miasta. Znajduje się na 1 piętrze (20 kroków), składa się z jasnego salonu z otwartą kuchnią, apartament, druga sypialnia z balkonem 4m2 i dwie łazienki z dwoma toaletami, oferując nowoczesny komfort w historycznym otoczeniu. Kąpiel ze światłem dzięki swoim wschodnim i południowo-zachodnim wystawom, jest obecnie zamieszkana jako 3 pokoje, ale można łatwo podzielić na dwie jednostki wynajmu generujące około 8,500 miesięcznie umeblowane. Idealna okazja do mieszkania w Jerozolimie lub inteligentnej inwestycji w jednym z najbardziej pożądanych dzielnic.
Lokalizacja na mapie
Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.