  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing

Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,50M
20.02.2026
$1,50M
20.05.2025
$1,35M
;
7
Zostawić wniosek
ID: 26081
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Na sprzedaż W pięknym kompleksie Betsalel z siłownią i strażnikiem Blisko plaży, shuk i Sheinkin 2 pokoje bardzo przestronne 60m2 Bardzo ładny balkon o powierzchni 8m2 4 piętro z windą Parking podziemny 4.800.000 Nis

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a mamila
Jerozolima, Izrael
od
$12,540
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,16M
Dzielnica mieszkaniowa Etage haut avec vue
Aszkelon, Izrael
od
$589,380
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces a bavli exclusivite
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,38M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,26M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,50M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Jerusalem, Izrael
od
$1,31M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Au centre bonne occasion renove
Dzielnica mieszkaniowa Au centre bonne occasion renove
Dzielnica mieszkaniowa Au centre bonne occasion renove
Dzielnica mieszkaniowa Au centre bonne occasion renove
Dzielnica mieszkaniowa Au centre bonne occasion renove
Dzielnica mieszkaniowa Au centre bonne occasion renove
Netanya, Izrael
od
$613,206
Mały apartament 3 pokoje znajduje się na 6 piętrze bardzo jasne. Renove dwa lata temu. a 1 / 4 h na stopach morza Oskarżenie. Winda. Miklat w budynku. Dużo uroku
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,49M
DLA SPRZEDAŻY - NOWY PENTHOUSE Z PISKINĄ PRYWATNĄ W KEREM HATEIMANIM, TEL- AVIV- YAFO 6 i ostatnie piętro Powierzchnia mieszkalna 140 m2 60 m2 balkonów 70 m2 tarasu na dachu 30 m2 prywatny basen 5 sztuk 2 prywatne miejsca parkingowe 1 prywatny magazyn Widoki i niepowtarzalna atmosfer…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się