Dzielnica mieszkaniowa Investi

Aszkelon, Izrael
od
$1,16M
10
ID: 33884
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Renove au coeur de kiryat moche
Dzielnica mieszkaniowa Renove au coeur de kiryat moche
Dzielnica mieszkaniowa Renove au coeur de kiryat moche
Dzielnica mieszkaniowa Renove au coeur de kiryat moche
Jerozolima, Izrael
od
$971,850
PROMOCJA!! Piękny odnowiony 3P 81 m2, w samym sercu Kiryat Moché; w pobliżu synagogi, tramwaj, balkon 15 m2 z soucca, jakości konstrukcji! Prywatne wejście. To jest ostatni apartament dostępny w projekcie, piętro cenowe, SAY:! Exclusive Hadassa agencja Takam
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,11M
4 nowoczesne pokoje, Rue Montefiore, Tel Aviv Położony w samym sercu dzielnicy transformacyjnej Montefiore, ten apartament cieszy się strategiczną lokalizacją, w pobliżu Azrieli, metra i wszystkich udogodnień. Dynamiczny, nowoczesny i rozwijający się sektor, zapewniający szybki dostęp do ce…
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Eilat, Izrael
od
$830,775
DLA SPRZEDAŻY - Piękne urządzone mieszkanie w EiLAT - Golf Residence W najpiękniejszej rezydencji Eilat, w samym sercu ekskluzywnego kompleksu z basenem, łaźnią, barbecue, synagogą i całodobowym opiekunem, odkryj ten wspaniały apartament o powierzchni 128 m2 z tarasem 15 m2 z widokiem na mo…
Agencja
Immobilier.co.il
