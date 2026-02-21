Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve

  1. Realting.com
ID: 33820
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Beau 4 pieces entierement renove
Dzielnica mieszkaniowa Beau 4 pieces entierement renove
Dzielnica mieszkaniowa Beau 4 pieces entierement renove
Dzielnica mieszkaniowa Beau 4 pieces entierement renove
Jerozolima, Izrael
od
$2,038
Jasny i w pełni odnowiony apartament na Kiryat Yovel JERUSALEM Z bardzo dużym tarasem i pergola, idealne na dużą sukę
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Terrain a vendre dans un emplacement ideal
Dzielnica mieszkaniowa Terrain a vendre dans un emplacement ideal
Dzielnica mieszkaniowa Terrain a vendre dans un emplacement ideal
Dzielnica mieszkaniowa Terrain a vendre dans un emplacement ideal
Mate Yehuda Regional Council, Izrael
od
$3,14M
Rzadka okazja do zdobycia ziemi budowlanej w popularnej enklawie Motza Illit. Położony w cichym i prywatnym impasie, w pobliżu autostrady 7, ta wyjątkowa fabuła oferuje zapierające dech w piersiach widoki duszpasterskie z widokiem na Hadassah Ein Kerem. Nieruchomość rozciąga się na ok. 1483 …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Dzielnica mieszkaniowa Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Dzielnica mieszkaniowa Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Dzielnica mieszkaniowa Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Dzielnica mieszkaniowa Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Dzielnica mieszkaniowa Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Raanana, Izrael
od
$2,31M
Ładny domek. 7 pokoi. 3 łazienki. Cztery toalety. Ogród. Możemy tam zbudować basen. W bardzo cichym ślepym zaułku. Blisko Hasharon College i Lycee Ostrovsky
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
