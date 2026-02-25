  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerusalem
  4. Dzielnica mieszkaniowa Perle de confort et luxe a mekor haim

Dzielnica mieszkaniowa Perle de confort et luxe a mekor haim

Jerusalem, Izrael
od
$2,571
;
8
ID: 33921
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 24.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem

O kompleksie

NOWY NA RYNKU! W poszukiwanym obszarze Mekor Haim, w pobliżu Baka, kilka minut od centrum handlowego Hadar, w odległości krótkiego spaceru od Promenady HaMesila Park i naprzeciwko sklepów i supermarketów Talpiot. W budynku butikowym z prestiżowym holem i windami Shabbat. Wspaniały nowy i przestronny apartament o powierzchni 85 m2 z tarasem 8 m2. Prawdziwy klejnot: • Oddzielna i wysokiej klasy kuchnia • Silny pokój (Mamad) • Apartament z łazienką • Dodatkowa łazienka • Ogrzewanie naziemne • Indywidualna klimatyzacja VRF w każdym pokoju • System Inteligentnego Domu • Prywatny parking podziemny • Jaskinia Natychmiastowe wejście.

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Kalkulator hipoteczny

Dzielnica mieszkaniowa Perle de confort et luxe a mekor haim
Jerusalem, Izrael
od
$2,571
