Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec immenses terrasses

Holyland - Okręg w pełnej odnowy miejskiej, z budową sklepów, synagogów i zmodernizowanych parków!
Luksusowy penthouse w budynku z prestiżowym holu, siłowni i 3 wind szabat.
5 pokoi (łatwa możliwość przeniesienia do 7), 243 m2 powierzchni mieszkalnej + 180 m2 tarasów Soukka - łącznie 423 m2, z otwartym i zielonym widokiem panoramicznym na Jerozolimę.
Immense salon z nowoczesną kuchnią amerykańską, marmur w całym mieszkaniu, prawdziwy parkiet w pokojach.
Przestronny apartament 25m2 + master, z garderobą, łazienka i prywatny taras z widokiem.
4 wystawy, Mamad, klimatyzacja...
3 miejsca parkingowe i 2 piwnice.
Rzadkie dobro dla koneserów, którzy wiedzą jak projektować i oglądać!
Lokalizacja na mapie
Jerozolima, Izrael
Edukacja
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
