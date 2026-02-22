  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec immenses terrasses

Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec immenses terrasses

Jerozolima, Izrael
od
$3,76M
;
8
ID: 33583
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Holyland - Okręg w pełnej odnowy miejskiej, z budową sklepów, synagogów i zmodernizowanych parków! Luksusowy penthouse w budynku z prestiżowym holu, siłowni i 3 wind szabat. 5 pokoi (łatwa możliwość przeniesienia do 7), 243 m2 powierzchni mieszkalnej + 180 m2 tarasów Soukka - łącznie 423 m2, z otwartym i zielonym widokiem panoramicznym na Jerozolimę. Immense salon z nowoczesną kuchnią amerykańską, marmur w całym mieszkaniu, prawdziwy parkiet w pokojach. Przestronny apartament 25m2 + master, z garderobą, łazienka i prywatny taras z widokiem. 4 wystawy, Mamad, klimatyzacja... 3 miejsca parkingowe i 2 piwnice. Rzadkie dobro dla koneserów, którzy wiedzą jak projektować i oglądać!

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
