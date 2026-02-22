Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec immenses terrasses

Holyland - Okręg w pełnej odnowy miejskiej, z budową sklepów, synagogów i zmodernizowanych parków! Luksusowy penthouse w budynku z prestiżowym holu, siłowni i 3 wind szabat. 5 pokoi (łatwa możliwość przeniesienia do 7), 243 m2 powierzchni mieszkalnej + 180 m2 tarasów Soukka - łącznie 423 m2, z otwartym i zielonym widokiem panoramicznym na Jerozolimę. Immense salon z nowoczesną kuchnią amerykańską, marmur w całym mieszkaniu, prawdziwy parkiet w pokojach. Przestronny apartament 25m2 + master, z garderobą, łazienka i prywatny taras z widokiem. 4 wystawy, Mamad, klimatyzacja... 3 miejsca parkingowe i 2 piwnice. Rzadkie dobro dla koneserów, którzy wiedzą jak projektować i oglądać!