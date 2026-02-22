  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Raanana
  4. Dzielnica mieszkaniowa Charmante maison renovee raanana kiriat sheret

Dzielnica mieszkaniowa Charmante maison renovee raanana kiriat sheret

Raanana, Izrael
od
$1,72M
;
8
Zostawić wniosek
ID: 33592
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Uroczy dom na 2 piętrach. pierwszy taras z przodu domu i ogród ogrodowy z drzewami owocowymi. Uspokój się. 1 poziom: duży salon z salonem jadalnia kuchnia i sypialnia z widokiem na ogród. Na podłodze 3 duże sypialnie i powierzchni biurowej duży taras 60 m2. Dom jest wynajęty do 2028 roku

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Hadera, Izrael
od
$1,27M
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Ashdod, Izrael
od
$1,07M
Dzielnica mieszkaniowa Vue sur la mer
Nahariya, Izrael
od
$705,375
Dzielnica mieszkaniowa Cottage de 5 pieces haut de gamme
Hadera, Izrael
od
$4,076
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire 5 pieces barnea immeuble recent
Aszkelon, Izrael
od
$589,380
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Raanana, Izrael
od
$1,72M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Residence zamenhof complexe prive de luxe
Dzielnica mieszkaniowa Residence zamenhof complexe prive de luxe
Dzielnica mieszkaniowa Residence zamenhof complexe prive de luxe
Dzielnica mieszkaniowa Residence zamenhof complexe prive de luxe
Dzielnica mieszkaniowa Residence zamenhof complexe prive de luxe
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Residence zamenhof complexe prive de luxe
Dzielnica mieszkaniowa Residence zamenhof complexe prive de luxe
Herzliya, Izrael
od
$16,46M
Rezydencja Zamenhof jest niezwykłą własnością, która uosabia prywatność, luksus i komfort na najwyższym poziomie. Położony w spokojnej i duszpasterskiej okolicy Herzliya B, w pobliżu prestiżowego Kfar Shmaryahu, cieszy się uprzywilejowaną lokalizacją w jednym z najbardziej popularnych obszar…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Programme neuf 1585 sans indexation
Dzielnica mieszkaniowa Programme neuf 1585 sans indexation
Dzielnica mieszkaniowa Programme neuf 1585 sans indexation
Dzielnica mieszkaniowa Programme neuf 1585 sans indexation
Dzielnica mieszkaniowa Programme neuf 1585 sans indexation
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Programme neuf 1585 sans indexation
Dzielnica mieszkaniowa Programme neuf 1585 sans indexation
Netivot, Izrael
od
$395,010
nowy program w nowej dzielnicy netivot warunki płatności bez precedensu 3 lata budowy indeksowanie
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka
Dzielnica mieszkaniowa Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka
Dzielnica mieszkaniowa Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka
Dzielnica mieszkaniowa Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka
Herzliya, Izrael
od
$2,66M
super oportunistyczne Ostatnia ziemia na sprzedaż w Hertzelya ayeroka. 560 m2. Ziemia prywatna bardzo dobrze położony, w pobliżu Raanana, szkoły, synagogi, sklepy możliwość zbudowania 2 domków lub dużej willi Nie pozwól tej okazji przejść i zadzwoń do mnie
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się