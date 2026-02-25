Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim

  1. Realting.com
Jerusalem, Izrael
od
$2,978
6
ID: 33920
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 24.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem

O kompleksie

Przeniesienie
NOWY NA RYNKU! W bardzo poszukiwanym obszarze Mekor Haim, w pobliżu Baka, kilka minut od centrum handlowego Hadar, w odległości krótkiego spaceru od promenady HaMesila Park i naprzeciwko sklepów i supermarketów Talpiot. W nowym budynku butikowym z prestiżowym holem i windami Shabbat. Piękny nowy i przestronny 4-pokojowy apartament 105 m2, z 11 m2 tarasem. Prawdziwe zauroczenie: • Oddzielna i wysokiej klasy kuchnia • Silny pokój (Mamad) • Apartament z łazienką • Dodatkowa łazienka • Ogrzewanie naziemne • Indywidualna klimatyzacja VRF w każdym pokoju • System Inteligentnego Domu • Prywatny parking podziemny • Jaskinia Natychmiastowe wejście.

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
