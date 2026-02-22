Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv

Apartament ten położony jest na ulicy Frishman, w odległości minuty spacerem od morza, w wyjątkowej lokalizacji w samym sercu Tel Awiwu. Bardzo poszukiwana ulica oferuje natychmiastowy dostęp do plaż, kawiarni, restauracji i prestiżowych hoteli, a jednocześnie pozostają przyjemne do życia. W odnowionym budynku z miklatem, 3-pokojowe mieszkanie rozwija hojną powierzchnię 95 m2. Położony na 6 piętrze z windą, cieszy się trzy kierunki na północ, zachód i południe, zapewniając piękną jasność. Kryty taras oferuje częściowy widok na morze. Rzadkie nieruchomości, idealne do głównego zamieszkania, stóp do ziemi lub inwestycji dziedzictwa.