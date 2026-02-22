  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces meubler avec balcon

Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces meubler avec balcon

Jerozolima, Izrael
od
$3,762
;
7
Zostawić wniosek
ID: 33861
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Hadera, Izrael
od
$652,080
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,48M
Dzielnica mieszkaniowa Opportunite a saisir penthouse magnifique immeuble neuf preserve
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,43M
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Jerusalem, Izrael
od
$3,07M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Aszdod, Izrael
od
$689,700
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces meubler avec balcon
Jerozolima, Izrael
od
$3,762
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces meuble
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces meuble
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces meuble
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces meuble
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces meuble
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces meuble
Jerozolima, Izrael
od
$1,724
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Aszkelon, Izrael
od
$501,600
Północny Ogród Trzeci i ostatni kompleks powstał w dzielnicy Agamim w Ashkelon. Północny Ogród to kompleks składający się z 10 6piętrowych budynków, z których każdy zawiera tylko 15 apartamentów. Ponadto, można korzystać z ogrodu publicznego i obiektów sportowych i łatwy dostęp do miejskiego…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Investissement hertzylia
Dzielnica mieszkaniowa Investissement hertzylia
Dzielnica mieszkaniowa Investissement hertzylia
Dzielnica mieszkaniowa Investissement hertzylia
Dzielnica mieszkaniowa Investissement hertzylia
Dzielnica mieszkaniowa Investissement hertzylia
Dzielnica mieszkaniowa Investissement hertzylia
Herzliya, Izrael
od
$874,665
Apartament 4 pokoje blisko Reichmann University. Miklat w budynku. Siedzi na bardzo przyjemnej ulicy. Idealny do pierwszego zakupu lub inwestycji. Bardzo do wynajęcia
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się