Dzielnica mieszkaniowa Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595

Jerozolima, Izrael
$2,038
ID: 33422
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Odkryj podmiot 3 biura w bardzo dobrym stanie, znajduje się w popularnym budynku Beit HaShnav, 12 Beit HaDfus Street, na trzecim piętrze z windą. Funkcjonalna i przyjemna przestrzeń, w tym aneks kuchenny, toaleta, piękna jasność i cicha atmosfera sprzyjająca produktywności. Idealny dla specjalistów, praktyki medycznej, księgowych, konsultantów lub małych struktur szuka pod klucz przestrzeni zawodowej. ?? Czynsz: 8,500 / miesiące ?? Dostępny natychmiast ?? Blisko sklepów, kawiarni i restauracji w Givat Shaul. Wielka szansa w dynamicznym i strategicznym obszarze Jerozolimy

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
