  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement meuble et luxueux de 3 pieces a cote de la plage de geula a tel aviv

Dzielnica mieszkaniowa Appartement meuble et luxueux de 3 pieces a cote de la plage de geula a tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$5,957
;
10
Zostawić wniosek
ID: 33844
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de standing
Jerozolima, Izrael
od
$1,34M
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a 2 ps du lac
Aszkelon, Izrael
od
$799,425
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces meubler avec balcon
Jerozolima, Izrael
od
$3,762
Dzielnica mieszkaniowa Top affaire
Jerozolima, Izrael
od
$1,30M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,94M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Appartement meuble et luxueux de 3 pieces a cote de la plage de geula a tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,957
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Ramat gan residentiel villa renovee
Dzielnica mieszkaniowa Ramat gan residentiel villa renovee
Dzielnica mieszkaniowa Ramat gan residentiel villa renovee
Dzielnica mieszkaniowa Ramat gan residentiel villa renovee
Dzielnica mieszkaniowa Ramat gan residentiel villa renovee
Dzielnica mieszkaniowa Ramat gan residentiel villa renovee
Ramat Gan, Izrael
od
$2,98M
Ramat gan. Okręg rezydentów. Dom odnowiony z 7 pokoi z mamad ET jednostka oddzielona 2 pokoje. (mogą być wynajmowane oddzielnie)
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement bonne occasion investi
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement bonne occasion investi
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement bonne occasion investi
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement bonne occasion investi
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement bonne occasion investi
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement bonne occasion investi
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement bonne occasion investi
Jerozolima, Izrael
od
$1,44M
Apartament 4.5 pokoje, po TAMA 38 Odnowiony na wysoki poziom, duża nowoczesna kuchnia, przestronny salon, balkon z salonu, 3 duże sypialnie, apartament master, 4 metrów kwadratowych socca, rozmiar, 3 kierunki powietrza, winda szabat Możliwość mebli, i więcej
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Aszdod, Izrael
od
$655,215
Zatrzymać działalność Apartament 3 pokoje w Youd Bet, bardzo dobrze umieszczone w bardzo dobrej cenie. W pełni umeblowane. Blisko transportu, szkół, placów zabaw, synagogi, sklepów
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się