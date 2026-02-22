  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme prestige ramat aviv hahadasha

Dzielnica mieszkaniowa Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme prestige ramat aviv hahadasha

Tel-Awiw, Izrael
od
$5,33M
;
16
ID: 33414
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Wyjątkowy apartament o powierzchni 289 m2 z tarasem o powierzchni 34 m2, położony w jednym z najbardziej poszukiwanych kompleksów mieszkalnych Ramat Aviv HaHadasha. Korzystając z otwartego widokiem na morze z 6 piętra i potrójnej ekspozycji, ten obiekt oferuje jasne i eleganckie środowisko życia. Przestrzeń obejmuje duży, przyjazny salon, sześć sypialni, w tym cztery luksusowe apartamenty, w pełni wyposażona kuchnia z centralną wyspą, pralnia, dwa miejsca do przechowywania i cztery miejsca parkingowe. Kompleks Prestige uwiedzie swoimi wysokimi usługami: 24 / 7 bezpieczeństwem, imponującą halą wejściową, pełnym centrum fitness, salonem mieszkalnym i wyrafinowanym środowiskiem krajobrazowym - łącząc komfort, styl i spokój.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme prestige ramat aviv hahadasha
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,33M
