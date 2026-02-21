Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte

Wspaniały apartament 2-pokojowy, zaprojektowany przez architekta, z parkingiem i magazynem w bardzo poszukiwanym projekcie Four Florentine, w atrakcyjnej cenie. Lokalizacja: - 5 minut od Neve Tzedek - 5 minut od Rothschild Street i HaMasila Park - Pchły rynek i więcej. Charakterystyka: - Przestronny salon i kuchnia z dostępem do tarasu na zachód - Jasne i przestronne - Duży pokój z dostępem do słonecznego tarasu - 3. piętro (z windą) - 51 m2 zbudowany + 7 m2 słoneczny taras - Przyjemna i miła hala wejściowa - Projekt jakości z kawy wokół - Prywatny parking - Magazynowanie 7 m2, wysoki sufit Cena: 360000 NIS