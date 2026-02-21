Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte

  1. Realting.com
$956,175
$956,175
ID: 25684
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Wspaniały apartament 2-pokojowy, zaprojektowany przez architekta, z parkingiem i magazynem w bardzo poszukiwanym projekcie Four Florentine, w atrakcyjnej cenie. Lokalizacja: - 5 minut od Neve Tzedek - 5 minut od Rothschild Street i HaMasila Park - Pchły rynek i więcej. Charakterystyka: - Przestronny salon i kuchnia z dostępem do tarasu na zachód - Jasne i przestronne - Duży pokój z dostępem do słonecznego tarasu - 3. piętro (z windą) - 51 m2 zbudowany + 7 m2 słoneczny taras - Przyjemna i miła hala wejściowa - Projekt jakości z kawy wokół - Prywatny parking - Magazynowanie 7 m2, wysoki sufit Cena: 360000 NIS

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
