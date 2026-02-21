Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Wspaniały apartament 2-pokojowy, zaprojektowany przez architekta, z parkingiem i magazynem w bardzo poszukiwanym projekcie Four Florentine, w atrakcyjnej cenie.
Lokalizacja:
- 5 minut od Neve Tzedek
- 5 minut od Rothschild Street i HaMasila Park
- Pchły rynek i więcej.
Charakterystyka:
- Przestronny salon i kuchnia z dostępem do tarasu na zachód
- Jasne i przestronne
- Duży pokój z dostępem do słonecznego tarasu
- 3. piętro (z windą)
- 51 m2 zbudowany + 7 m2 słoneczny taras
- Przyjemna i miła hala wejściowa
- Projekt jakości z kawy wokół
- Prywatny parking
- Magazynowanie 7 m2, wysoki sufit
Cena: 360000 NIS
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
