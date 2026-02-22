Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595

Na sprzeda? w Arnona, poszukiwany po dzielnicy mieszkalnej Jerozolimy, 65 m2 mieszkanie oferuj? ce doskona? ej jako? ci ¿ycia, idealny dla rodziny z ma? ymi dziećmi lub dla bezpiecznej inwestycji w nieruchomo? ci. Położony na drugim piętrze bez windy, składa się z jasnego salonu z otwartą kuchnią z widokiem na taras Soccah 10 m2, dwie piękne sypialnie i dodatkowy pokój bez okna, które mogą być używane jako biuro lub dodatkowej sypialni. Blisko szkół, parków, synagogów i centrum handlowego Tsomet HaBankim, apartament cieszy się spokojnym i praktycznym środowiskiem. Budynek ma dobry miklat położony na parterze. Mieszkanie jasne, ciche, w odpowiednim stanie i dostępne natychmiast. Cena atrakcyjna: 2 950 000 Każdy poważny wniosek zostanie rozpatrzony z największą uwagą.