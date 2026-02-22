  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Izrael
od
$909,150
;
12
ID: 33392
ID: 33392
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Na sprzeda? w Arnona, poszukiwany po dzielnicy mieszkalnej Jerozolimy, 65 m2 mieszkanie oferuj? ce doskona? ej jako? ci ¿ycia, idealny dla rodziny z ma? ymi dziećmi lub dla bezpiecznej inwestycji w nieruchomo? ci. Położony na drugim piętrze bez windy, składa się z jasnego salonu z otwartą kuchnią z widokiem na taras Soccah 10 m2, dwie piękne sypialnie i dodatkowy pokój bez okna, które mogą być używane jako biuro lub dodatkowej sypialni. Blisko szkół, parków, synagogów i centrum handlowego Tsomet HaBankim, apartament cieszy się spokojnym i praktycznym środowiskiem. Budynek ma dobry miklat położony na parterze. Mieszkanie jasne, ciche, w odpowiednim stanie i dostępne natychmiast. Cena atrakcyjna: 2 950 000 Każdy poważny wniosek zostanie rozpatrzony z największą uwagą.

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
