  2. Izrael
  3. Jerozolima
  Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces remis a neuf

Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces remis a neuf

Jerozolima, Izrael
od
$896,610
;
5
ID: 33471
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Wspaniały 4 jasne pokoje Elegancka i nowoczesna kuchnia 3 przestronne sypialnie 2 łazienki, jedna z wanną i WC, jedna z prysznicem 1 dodatkowa oddzielna toaleta taras z częściową suką Budynek przejdzie w pinouy binouy w ciągu kilku lat Mieszkanie zarobi wtedy 30m2 Już 90% podpisów W sąsiedztwie wysokiego popytu Idealna inwestycja po wyjątkowej cenie Nadaje się zarówno dla rodzin, jak i ostrożnych inwestorów

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Opieka zdrowotna
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces remis a neuf
Jerozolima, Izrael
od
$896,610
