Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces remis a neuf

Wspaniały 4 jasne pokoje Elegancka i nowoczesna kuchnia 3 przestronne sypialnie 2 łazienki, jedna z wanną i WC, jedna z prysznicem 1 dodatkowa oddzielna toaleta taras z częściową suką Budynek przejdzie w pinouy binouy w ciągu kilku lat Mieszkanie zarobi wtedy 30m2 Już 90% podpisów W sąsiedztwie wysokiego popytu Idealna inwestycja po wyjątkowej cenie Nadaje się zarówno dla rodzin, jak i ostrożnych inwestorów