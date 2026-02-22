Dzielnica mieszkaniowa Residence zamenhof complexe prive de luxe

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Rezydencja Zamenhof jest niezwykłą własnością, która uosabia prywatność, luksus i komfort na najwyższym poziomie. Położony w spokojnej i duszpasterskiej okolicy Herzliya B, w pobliżu prestiżowego Kfar Shmaryahu, cieszy się uprzywilejowaną lokalizacją w jednym z najbardziej popularnych obszarów miasta. Ponadto praktyczny dostęp do głównych autostrad zapewnia płynną łączność ze wszystkimi obszarami Izraela.
Ten ekskluzywny prywatny kompleks mieszkalny obejmuje ogrodzoną działkę o powierzchni 1,125 m2, w której znajduje się wspaniała, niezależna willa z własnym dziedzińcem i basenem nieskończoności, a także dwa domy prywatne sąsiadujące. Każdy z tych domów ma swój własny dziedziniec i basen nieskończoności, oferując niezrównane doświadczenie życiowe.
Cała posiadłość, w tym trzy domy, została starannie zaprojektowana przez "Meny Sayag Architects", znany z projektowania luksusowych domów w Izraelu i na arenie międzynarodowej. Ich kreacje zawierają zaawansowane nowoczesne elementy i spełniają międzynarodowe standardy jakości i wykończenia bez kompromisu.
Każda rezydencja w kompleksie posiada również dwa specjalne miejsca parkingowe.
/ Villa
345 m2 rozłożone na trzy poziomy
Orientacje: Północ, Południe, Wschód
Sąd: 106 m2
Basen: 23 m2
Pokoje: 6 - w tym 2 pokoje z łazienką i bezpieczny pokój (mamad)
Kąpiele: 3
Oddzielne toalety
Parking: 2 - w tym zadaszony obszar
* * Dom przylegający 1 * *
327 m2 rozłożone na trzy poziomy
Orientacje: Północ, Południe, Zachód
Dziedziniec: 82 m2
Basen: 19 m2
Pokoje: 5 - w tym 3 pokoje z łazienką i bezpieczny pokój (mamad)
Kąpiele: 3
Oddzielne toalety
Oddzielne pranie
Parking: 2
* * Dołączony dom 2 * *
337 m2 rozłożone na trzy poziomy
Orientacje: Północ, Południe, Wschód
Dziedziniec: 120 m2
Basen: 26 m2
Pokoje: 6 - w tym 2 pokoje z łazienką i bezpieczny pokój (mamad)
Kąpiele: 4
Oddzielne toalety
Oddzielne pranie
Parking: 2
* * Luxury features and high- end specifications * *:
- Pojedyncze drzwi wejściowe z wbudowanym kodem i funkcjonalnością poprzez aplikację
- Custom design kuchni
- Podgrzewany basen z elektrycznym kocem przez Wolff Pool, ozdobiony wykwintną mozaiką
- Custom stolarka pracy w całym domu
- Oświetlenie zaprojektowane przez architekta
- Wielopoziomowe podłogi dębowe w pomieszczeniach dziennych i piwnicy
- Luksusowa marmurowa powłoka zewnętrzna
- Zaawansowany system automatyki domowej
- Klimatyzacja VRF Daikin
- Zaawansowany system bezpieczeństwa z kamerami i alarmami
- Ogrzewanie podłogowe oparte na wodzie
- Izolacja termiczna z oszkleniem UV i antysłonecznym
Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.
