  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595

Dzielnica mieszkaniowa Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595

Jerozolima, Izrael
od
$3,762
;
4
Zostawić wniosek
ID: 33423
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
W cichym i zielonym środowisku Ramat Sharet, odkryj wyjątkowy duplex, gdzie przestrzeń, światło i spokój spotykają. Ten 146 m2 obiekt oferuje duży salon z jadalnią otwarcia na dwa ogromne tarasy 70 m2 i 30 m2, z widokiem na dolinę i kąpielą przestrzeń światła. Apartament rodzicielski, prawdziwy kokon, korzysta z bezpośredniego dostępu do prywatnego ogrodu 30 m2, idealny do ładowania. Apartament składa się z 4 sypialni, w tym jeden zabezpieczony (Znajduje się na 3 piętrze z windą, w dobrze utrzymanym budynku, oferuje również parking, klimatyzacja w salonie i indywidualne ogrzewanie gazowe. Idealne miejsce dla rodzin poszukujących komfortu i jakości życia, w pobliżu szkół, yeshivot i sklepów w okolicy.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Aszkelon, Izrael
od
$1,19M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
Dzielnica mieszkaniowa Au centre vue sur la mer
Aszkelon, Izrael
od
$674,025
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam
Hadera, Izrael
od
$874,665
Dzielnica mieszkaniowa Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,00M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Jerozolima, Izrael
od
$3,762
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Dzielnica mieszkaniowa Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Dzielnica mieszkaniowa Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Dzielnica mieszkaniowa Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Dzielnica mieszkaniowa Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Dzielnica mieszkaniowa Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Gan Javne, Izrael
od
$3,54M
Prestiżowa willa na sprzedaż w Gan Yavne Na działce 500 m2 willa z basenem 8 metrów przez 4 metry. Na parterze salon kuchnia i mama i na 1 piętrze 4 sypialnie 2 łazienki i taras Wyjątkowa willa kilka minut od Ashdod, nie poważne wstrzymanie Proszę
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Neuf proche tram soucca et parking
Dzielnica mieszkaniowa Neuf proche tram soucca et parking
Dzielnica mieszkaniowa Neuf proche tram soucca et parking
Dzielnica mieszkaniowa Neuf proche tram soucca et parking
Jerozolima, Izrael
od
$1,29M
W małym 5 piętrowym nowym budynku w Kiryat Moché, apartament unikalny jego rodzaju: duży 4P na najwyższym piętrze, jasne i przestronne, z suki i parking, idealnie położony w pobliżu tramwaju i wejścia do miasta. Rzadki produkt, natychmiastowe wejście
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,32M
Piękny apartament na sprzedaż w Ashdod 5 pokoi przekształconych w 4, w luksusowej rezydencji z concierge 24 / 24, siłownia, 4 windy, w tym jeden z szabat. Apartament 150 m2 i 16 m2 taras z widokiem na morze. Piwnica 9m2, wysokiej klasy materiały, klimatyzacja, parking i 2 kroki od plaży
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się