  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina

Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,38M
;
2
Zostawić wniosek
ID: 33580
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
5 Hevra Hadasha Ulica Cicha ulica w pobliżu Kikar Hamedina i głównych dróg. W nowym projekcie budowlanym przez fundusz nieruchomości! Ładne ciche i jasne mieszkanie 5 pokoi (w tym piwnica) 5. piętro (bardzo wysokie) 121 m2 plus balkon o powierzchni 12 m2 z otwartym i niezakłóconym widokiem! Odnowiona kuchnia! Promotorzy wyjątkowi Apartament posiada bardzo przestronny, standardowy parking podziemny! I spiżarnia o powierzchni około 6 m2. Zawód planowany: Marzec 2026

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,94M
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion clair endroit calme
Jerozolima, Izrael
od
$1,13M
Dzielnica mieszkaniowa Baka jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$1,881
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$1,36M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a arnona jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$971,850
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,38M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Natanya south beach confort et Elegance duplex meuble avec vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Natanya south beach confort et Elegance duplex meuble avec vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Natanya south beach confort et Elegance duplex meuble avec vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Natanya south beach confort et Elegance duplex meuble avec vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Natanya south beach confort et Elegance duplex meuble avec vue mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Natanya south beach confort et Elegance duplex meuble avec vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Natanya south beach confort et Elegance duplex meuble avec vue mer
Netanya, Izrael
od
$2,70M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,80M
Dziewięć na sprzedaż wyłącznie Duplex z ogrodem w nowym i pięknym budynku na Ben Gurion Boulevard. * * * Projektowanie architektoniczne high-end: masywny parkiet importowany z Francji, panele wbudowane, stolarka, drzwi Pandory, inteligentna elektryczność, system alarmowy i nadzoru, klimatyz…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,01M
DLA SPRZEDAŻY - TEL AVIV, DERRIERE L 'HOTEL ROYAL BEACH Miejsce sen blisko morza Odkryj wyjątkową nieruchomość idealnie położony kilka metrów od nabrzeża morza i słynnego Herbert Samuel Boulevard. Powierzchnia całkowita: 102 m2 mieszkalne + 50 m2 tarasy Prywatna winda przychodząca bezpośre…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się