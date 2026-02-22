Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
5 Hevra Hadasha Ulica
Cicha ulica w pobliżu Kikar Hamedina i głównych dróg.
W nowym projekcie budowlanym przez fundusz nieruchomości!
Ładne ciche i jasne mieszkanie
5 pokoi (w tym piwnica)
5. piętro (bardzo wysokie)
121 m2 plus balkon o powierzchni 12 m2 z otwartym i niezakłóconym widokiem!
Odnowiona kuchnia!
Promotorzy wyjątkowi
Apartament posiada bardzo przestronny, standardowy parking podziemny!
I spiżarnia o powierzchni około 6 m2.
Zawód planowany: Marzec 2026
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.