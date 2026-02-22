Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Na sprzedaż - Lev Ha Antarir, Tel Aviv - Simtat Laan
Odkryj ten uroczy apartament położony w samym sercu Lev Ha
Simtat Laan to rzadka perła: mała alejka mieszkalna, dyskretna i spokojna, poszukiwana przez koneserów. Kilka kroków od dużych, tętniących życiem ulic, oferuje absolutny spokój, a jednocześnie pozwala w pełni cieszyć się życiem miejskim. Okolica wyróżnia się najnowszymi i czarującymi budynkami, kameralnymi kawiarniami, sklepami bliskimi, zielonymi przestrzeniami i pogodną rodzinną atmosferą.
Właściwości własności
Nowoczesny budynek zbudowany w 2015 roku
Apartament 3 pokoje jako nowe, bardzo dobrze urządzone
Powierzchnia około 68 m2 + słoneczny balkon 6 m2
1 piętro z windą
Trzy kierunki, bardzo jasne i dobrze wentylowane
Spokojne środowisko, ciepła i harmonijna atmosfera
Mamad (sejf)
Parking prywatny zarejestrowany w Tabou
Prywatna piwnica zarejestrowana w Tabou - 2 m2
Ponadto: parking zarezerwowany dla mieszkańców alei, rzadka zaleta w centrum Tel- Aviv
Cena wnioskowana: 4,890000
Ten sam apartament na trzecim piętrze jest również na sprzedaż
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.