Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin

Na sprzedaż - Lev Ha Antarir, Tel Aviv - Simtat Laan Odkryj ten uroczy apartament położony w samym sercu Lev Ha Simtat Laan to rzadka perła: mała alejka mieszkalna, dyskretna i spokojna, poszukiwana przez koneserów. Kilka kroków od dużych, tętniących życiem ulic, oferuje absolutny spokój, a jednocześnie pozwala w pełni cieszyć się życiem miejskim. Okolica wyróżnia się najnowszymi i czarującymi budynkami, kameralnymi kawiarniami, sklepami bliskimi, zielonymi przestrzeniami i pogodną rodzinną atmosferą. Właściwości własności Nowoczesny budynek zbudowany w 2015 roku Apartament 3 pokoje jako nowe, bardzo dobrze urządzone Powierzchnia około 68 m2 + słoneczny balkon 6 m2 1 piętro z windą Trzy kierunki, bardzo jasne i dobrze wentylowane Spokojne środowisko, ciepła i harmonijna atmosfera Mamad (sejf) Parking prywatny zarejestrowany w Tabou Prywatna piwnica zarejestrowana w Tabou - 2 m2 Ponadto: parking zarezerwowany dla mieszkańców alei, rzadka zaleta w centrum Tel- Aviv Cena wnioskowana: 4,890000 Ten sam apartament na trzecim piętrze jest również na sprzedaż