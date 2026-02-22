Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin

  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
$1,53M
ID: 33730
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Na sprzedaż - Lev Ha Antarir, Tel Aviv - Simtat Laan Odkryj ten uroczy apartament położony w samym sercu Lev Ha Simtat Laan to rzadka perła: mała alejka mieszkalna, dyskretna i spokojna, poszukiwana przez koneserów. Kilka kroków od dużych, tętniących życiem ulic, oferuje absolutny spokój, a jednocześnie pozwala w pełni cieszyć się życiem miejskim. Okolica wyróżnia się najnowszymi i czarującymi budynkami, kameralnymi kawiarniami, sklepami bliskimi, zielonymi przestrzeniami i pogodną rodzinną atmosferą. Właściwości własności Nowoczesny budynek zbudowany w 2015 roku Apartament 3 pokoje jako nowe, bardzo dobrze urządzone Powierzchnia około 68 m2 + słoneczny balkon 6 m2 1 piętro z windą Trzy kierunki, bardzo jasne i dobrze wentylowane Spokojne środowisko, ciepła i harmonijna atmosfera Mamad (sejf) Parking prywatny zarejestrowany w Tabou Prywatna piwnica zarejestrowana w Tabou - 2 m2 Ponadto: parking zarezerwowany dla mieszkańców alei, rzadka zaleta w centrum Tel- Aviv Cena wnioskowana: 4,890000 Ten sam apartament na trzecim piętrze jest również na sprzedaż

Lokalizacja na mapie

Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
