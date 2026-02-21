  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerusalem
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a baka

Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a baka

Jerusalem, Izrael
od
$840,180
;
4
Zostawić wniosek
ID: 33838
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Kiryat moche proche tram
Jerozolima, Izrael
od
$962,445
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$736,725
Dzielnica mieszkaniowa Residence aquarelle ganib b
Eilat, Izrael
od
$1,18M
Dzielnica mieszkaniowa Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Hadera, Izrael
od
$1,32M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,12M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a baka
Jerusalem, Izrael
od
$840,180
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,66M
Na sprzedaż 3 pokoje upscale ulicy Rambam z otwartym widokiem * 3 pokoje w ostatnim budynku * 78m2 * Balkon 6m2 * Parkiet, podwójne szyby itp... * Mamak * Możliwość sprzedaży wyposażone w urządzenia
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Ttres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Dzielnica mieszkaniowa Ttres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Dzielnica mieszkaniowa Ttres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Dzielnica mieszkaniowa Ttres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Dzielnica mieszkaniowa Ttres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Ttres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Dzielnica mieszkaniowa Ttres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Aszkelon, Izrael
od
$432,630
doskonały produkt inwestycyjny, stopa niezajmowania 0. centralne położenie, nowy budynek
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Aszkelon, Izrael
od
$363,660
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się