  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Raanana
  4. Dzielnica mieszkaniowa Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville

Dzielnica mieszkaniowa Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville

Raanana, Izrael
od
$1,78M
;
Dzielnica mieszkaniowa Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
1
Zostawić wniosek
ID: 33452
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Apartament z dużym ogrodem - West ekspozycji Położony w jednokierunkowej ulicy, jeden z najbardziej popularnych Raanana. Prawdziwy prywatny ogród o powierzchni 220 m2, zwrócony na zachód, oferujący gwarantowane słońce przez całe popołudnie. 5 pokojowe mieszkanie, w tym mamad, z ładną otwartą kuchnią. Obiekt posiada również dwa miejsca parkingowe i piwnicę.

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces bien situe
Jerozolima, Izrael
od
$1,473
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,56M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$924,825
Dzielnica mieszkaniowa Villa exceptionnelle avec piscine
Ganei Yehuda, Izrael
od
$11,76M
Dzielnica mieszkaniowa Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Jerozolima, Izrael
od
$1,03M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
Raanana, Izrael
od
$1,78M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Tel-Awiw, Izrael
od
$987,525
Wyłącznie sprzedaż: Micha Street, Old North, Cichy i Graniczny Widok W tajnym budynku, typowym dla Tel Awiwu, na drugim piętrze, piękny 2 pokojowy apartament jasny i dobrze zachowany. Powierzchnia mieszkalna około 60 m2 + słoneczny taras około 7 m2. Apartament, kąpany w świetle, oferuje ogr…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Jerozolima, Izrael
od
$3,14M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$783,750
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się