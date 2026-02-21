Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pces avec balcon soucca

W najbardziej poszukiwanym miejscu Kiryat Yovel - na granicy Ramat Denya i Ramat Sharet, w pobliżu przyszłej linii tramwajowej, kilka minut od centrum handlowego Malha, parki i transport publiczny. W ostatnim budynku po wzmocnieniu (Tama 38), z windą Szabat i dostęp całkowicie bez kroków, jest nowoczesny apartament trzypokojowy, zbudowany zaledwie kilka lat temu. Powierzchnia 77 m2 dobrze ułożone, jasne z dwoma kierunkami! Piękny taras o powierzchni 12 m2, częściowo przystosowany do Soccah, z otwartym i zielonym widokiem. Apartament obejmuje również: • Apartament z łazienką ensuite prysznic • Dodatkowa łazienka z wanną • Bezpieczny pokój (Mamad) • Centralna klimatyzacja • Ogrzewanie naziemne • I prywatny magazyn zarejestrowany w katastrze (Tabou)