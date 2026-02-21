  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pces avec balcon soucca

Jerozolima, Izrael
$830,775
20.02.2026
$830,775
20.05.2025
$744,385
7
ID: 26012
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

W najbardziej poszukiwanym miejscu Kiryat Yovel - na granicy Ramat Denya i Ramat Sharet, w pobliżu przyszłej linii tramwajowej, kilka minut od centrum handlowego Malha, parki i transport publiczny. W ostatnim budynku po wzmocnieniu (Tama 38), z windą Szabat i dostęp całkowicie bez kroków, jest nowoczesny apartament trzypokojowy, zbudowany zaledwie kilka lat temu. Powierzchnia 77 m2 dobrze ułożone, jasne z dwoma kierunkami! Piękny taras o powierzchni 12 m2, częściowo przystosowany do Soccah, z otwartym i zielonym widokiem. Apartament obejmuje również: • Apartament z łazienką ensuite prysznic • Dodatkowa łazienka z wanną • Bezpieczny pokój (Mamad) • Centralna klimatyzacja • Ogrzewanie naziemne • I prywatny magazyn zarejestrowany w katastrze (Tabou)

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Opieka zdrowotna
Rekreacja

