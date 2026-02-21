Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pces avec balcon soucca

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
W najbardziej poszukiwanym miejscu Kiryat Yovel - na granicy Ramat Denya i Ramat Sharet, w pobliżu przyszłej linii tramwajowej, kilka minut od centrum handlowego Malha, parki i transport publiczny.
W ostatnim budynku po wzmocnieniu (Tama 38), z windą Szabat i dostęp całkowicie bez kroków, jest nowoczesny apartament trzypokojowy, zbudowany zaledwie kilka lat temu.
Powierzchnia 77 m2 dobrze ułożone, jasne z dwoma kierunkami!
Piękny taras o powierzchni 12 m2, częściowo przystosowany do Soccah, z otwartym i zielonym widokiem.
Apartament obejmuje również:
• Apartament z łazienką ensuite prysznic
• Dodatkowa łazienka z wanną
• Bezpieczny pokój (Mamad)
• Centralna klimatyzacja
• Ogrzewanie naziemne
• I prywatny magazyn zarejestrowany w katastrze (Tabou)
Lokalizacja na mapie
Jerozolima, Izrael
Opieka zdrowotna
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.