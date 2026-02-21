  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Appartement nahalat benyamin

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,05M
20.02.2026
$1,05M
2.04.2025
$941,015
;
5
ID: 25581
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Tel Aviv- Yafo Szczegóły: Części: 2 Podłoga: 3 / 4 Powierzchnia: 50 m2 Opis: Położony w najlepszej lokalizacji Tel Awiw, na słynnej ulicy pieszych i spokojnej Nachalat Binyamin. W tajnym budynku, zajmowanym tylko 3 lata. Odnowiony przez architekta. Wyposażenie i wyposażenie: Avivi Kitchen Centralna klimatyzacja mini Walce elektryczne Intercom Kuchenka gazowa i lodówka Duża wspólna przestrzeń magazynowa dla wszystkich pięter

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

