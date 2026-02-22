Dzielnica mieszkaniowa Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595

W sercu Nahlaot, tętniącej życiem i autentycznej dzielnicy Jerozolimy, słynącej z życia społecznego, synagogów, ciepłej atmosfery i bezpośredniej bliskości Shouk Mahane Yehuda i centrum miasta. Bardzo poszukiwany przez rodziny religijne i inwestorów. W ostatnim budynku butiku, odkryj to mieszkanie jasne, ciche i pełne charakteru: Jasny salon z wyjściem na mały balkon i widok bez przeszkód Nowoczesne i praktyczne kuchni amerykańskiej 2 sypialnie, w tym apartament i mamad Nowoczesna łazienka Położony na 2. i górnym piętrze, z pełnym dachem (nad apartamentem) Klimatyzacja w każdym pokoju Obecnie wynajmowane, dostępne szybko Bez windy, więc bardzo niskie obciążenia copropriet ?? Rzadki i poszukiwany nieruchomości, idealny do życia w Jerozolimie z urokiem i autentycznością lub do bezpiecznej inwestycji dziedzictwa w obszarze o dużym zapotrzebowaniu na wynajem.