Dzielnica mieszkaniowa Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595

W sercu Nahlaot, tętniącej życiem i autentycznej dzielnicy Jerozolimy, słynącej z życia społecznego, synagogów, ciepłej atmosfery i bezpośredniej bliskości Shouk Mahane Yehuda i centrum miasta. Bardzo poszukiwany przez rodziny religijne i inwestorów.
W ostatnim budynku butiku, odkryj to mieszkanie jasne, ciche i pełne charakteru:
Jasny salon z wyjściem na mały balkon i widok bez przeszkód
Nowoczesne i praktyczne kuchni amerykańskiej
2 sypialnie, w tym apartament i mamad
Nowoczesna łazienka
Położony na 2. i górnym piętrze, z pełnym dachem (nad apartamentem)
Klimatyzacja w każdym pokoju
Obecnie wynajmowane, dostępne szybko
Bez windy, więc bardzo niskie obciążenia copropriet
?? Rzadki i poszukiwany nieruchomości, idealny do życia w Jerozolimie z urokiem i autentycznością lub do bezpiecznej inwestycji dziedzictwa w obszarze o dużym zapotrzebowaniu na wynajem.
Lokalizacja na mapie
Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
