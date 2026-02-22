  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595

Dzielnica mieszkaniowa Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595

Jerozolima, Izrael
od
$1,03M
;
5
ID: 33516
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Na sprzedaż - wspaniały odnowiony apartament 5 pokoi (105 m2 netto) z pięknym tarasem 20 m2, na drugim piętrze dobrze utrzymanego budynku, bez windy. Apartament wyróżnia się jasnością, spokojem i doskonałym rozdziałem przestrzeni: przyjemny salon, nowoczesna kuchnia, apartament rodzicielski i trzy inne komfortowe pokoje. Położony w bezpośrednim sąsiedztwie szkół, sklepów, synagogi i społeczności frankofońskiej, oferuje doskonałą jakość życia dla rodziny. ?? Nedava Yossef 20 - Pisgat Zeev, Jerozolima ?? Dostępny w ciągu 6 miesięcy.

