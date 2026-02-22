  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Nahariya
  4. Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin

Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin

Nahariya, Izrael
od
$956,175
;
8
ID: 33720
ID: 33720
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja


  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Północny
  • Okolica
    Acre Subdistrict
  • Wioska
    Nahariya
  • Miasteczko
    Nahariyya

O kompleksie



Français Français
Duży ogród grunt W nowej dzielnicy Shimon Peres, odkryj ten piękny 5 pokoi na podłodze ogrodu z rzadkimi wielkościami: ok. 200 m2 powierzchni mieszkalnej i 170 m2 na południowy zachód odsłoniętego ogrodu Cisza, luksus i prywatność gwarantowana Kilka minut spacerem od centrum miasta, dworca kolejowego, sklepów.

Lokalizacja na mapie

Nahariya, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć


Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?

