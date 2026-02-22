  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Studio luxe pour une personne

Dzielnica mieszkaniowa Studio luxe pour une personne

Jerozolima, Izrael
od
$1,301
;
4
Zostawić wniosek
ID: 33700
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Luksusowe studio dla jednej osoby 1 sztukę i pół 25 m kwadrat 1 balkon Pierwsze piętro W pełni umeblowane odnowione Czynsz obejmuje wszystkie opłaty (arnon, woda, energia elektryczna i internet) wyjątkowa oferta do szybkiego zajęcia

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A 50 m du bord de mer
Aszkelon, Izrael
od
$391,875
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,98M
Dzielnica mieszkaniowa Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$843,315
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,12M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,53M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Studio luxe pour une personne
Jerozolima, Izrael
od
$1,301
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Dzielnica mieszkaniowa Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Dzielnica mieszkaniowa Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Dzielnica mieszkaniowa Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Dzielnica mieszkaniowa Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Dzielnica mieszkaniowa Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Hadera, Izrael
od
$1,44M
BZH Nowa wyłączność, w kategorii "KOLEKCJA" Francuski Departament RE / MAX Hadera ✨Śnisz o nowym, wysokiej klasy, niepracującym domu idealnym dla twojej rodziny? BH, tu jest! ✨ Dom z 6 pokoi (165 m2), ✨ Dom jako nowy - tylko 3 lata! ✨ Położony w bardzo popularnej i zielonej okolicy Brandeis…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing hauts plafonds projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing hauts plafonds projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing hauts plafonds projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing hauts plafonds projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing hauts plafonds projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing hauts plafonds projet de qualite
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,35M
Na Nahalat Benyamin Street, rzut kamieniem od Kalisher Street, 5 minut spacerem od Neve Tsedek, wzniosły budynek klasy z pięknymi wysokimi sufitami, 3 pokoje o powierzchni 60m2 z balkonem, 1 piętro (jak 2 piętro) winda, Miklat
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Beau potentiel au centre de nahariya
Dzielnica mieszkaniowa Beau potentiel au centre de nahariya
Dzielnica mieszkaniowa Beau potentiel au centre de nahariya
Dzielnica mieszkaniowa Beau potentiel au centre de nahariya
Dzielnica mieszkaniowa Beau potentiel au centre de nahariya
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Beau potentiel au centre de nahariya
Dzielnica mieszkaniowa Beau potentiel au centre de nahariya
Nahariya, Izrael
od
$395,010
Apartament 4 pokoje rue Hertzl W bardzo dobrym stanie, przestronne i jasne Dobry potencjał
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się