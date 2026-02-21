Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin neuf dans emplacement demande

W dzielnicy Kiryat Yovel, granica Ramat Denia, 150 metrów od przyszłej linii Golomb Tramway, w pobliżu autostrady Begin do wyjścia z miasta. Przy wejściu do Avraham Shteren Street, w nowym projekcie w trakcie budowy z dostawą w ciągu 30 miesięcy. W budynku butikowym z lobby i parking i winda Szabat, w otoczeniu zieleni Ogród Rez 4 pokoje 107m2 plus 40m2 ogród, południowo-wschodnie orientacje. Zapewnienie pozycji stojącej, takiej jak ogrzewanie podłogowe lub klimatyzacja centralna. Parking pod boiskiem. wsparcie bankowe, Warunki płatności i korzystne finansowanie!