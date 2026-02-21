  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin neuf dans emplacement demande

Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin neuf dans emplacement demande

Jerozolima, Izrael
od
$1,20M
20.02.2026
$1,20M
6.05.2025
$1,07M
;
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin neuf dans emplacement demande
1
Zostawić wniosek
ID: 25852
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
W dzielnicy Kiryat Yovel, granica Ramat Denia, 150 metrów od przyszłej linii Golomb Tramway, w pobliżu autostrady Begin do wyjścia z miasta. Przy wejściu do Avraham Shteren Street, w nowym projekcie w trakcie budowy z dostawą w ciągu 30 miesięcy. W budynku butikowym z lobby i parking i winda Szabat, w otoczeniu zieleni Ogród Rez 4 pokoje 107m2 plus 40m2 ogród, południowo-wschodnie orientacje. Zapewnienie pozycji stojącej, takiej jak ogrzewanie podłogowe lub klimatyzacja centralna. Parking pod boiskiem. wsparcie bankowe, Warunki płatności i korzystne finansowanie!

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$2,038
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,98M
Dzielnica mieszkaniowa Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Gan Javne, Izrael
od
$3,54M
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Jerusalem, Izrael
od
$3,07M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,32M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin neuf dans emplacement demande
Jerozolima, Izrael
od
$1,20M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca
Jerozolima, Izrael
od
$940,500
W samym sercu centrum miasta, w pobliżu tramwaju i 10 minut od matki pieszo: mały nowy 3-piętrowy budynek z lobby, chabbat windy i piękne zielone patio! Apartament 2 pokoje 58m2 + balkon Soucca, bardzo jasne, przestronne, w pełni urządzone i urządzone przez architekta wnętrz, zabezpieczony p…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement a arnona
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement a arnona
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement a arnona
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement a arnona
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement a arnona
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement a arnona
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement a arnona
Jerusalem, Izrael
od
$971,850
Apartment for sale in Arnona, rue Ravadim, apartment with character, 3.5 rooms, 86 square meters, ground floor, exit to the yard, separate unit 20 square meters registered as a storage
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,22M
Nowy apartament 3 pokój 112m2 - Bayit Vegan, Jerozolima Trzecie piętro, nowy budynek Taras 8m2 soucca Salon, jadalnia, 1 kuchnia 3 sypialnie, 2 łazienki, 2 toalety Klimatyzacja, doud shemech, Pancerne drzwi, winda, parking Cena: 3,900,000 sh (komitet agencji 2% bez podatków) Aby uzyskać w…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się