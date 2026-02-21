Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin neuf dans emplacement demande

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
W dzielnicy Kiryat Yovel, granica Ramat Denia, 150 metrów od przyszłej linii Golomb Tramway, w pobliżu autostrady Begin do wyjścia z miasta.
Przy wejściu do Avraham Shteren Street, w nowym projekcie w trakcie budowy z dostawą w ciągu 30 miesięcy.
W budynku butikowym z lobby i parking i winda Szabat, w otoczeniu zieleni
Ogród Rez 4 pokoje 107m2 plus 40m2 ogród, południowo-wschodnie orientacje.
Zapewnienie pozycji stojącej, takiej jak ogrzewanie podłogowe lub klimatyzacja centralna.
Parking pod boiskiem.
wsparcie bankowe,
Warunki płatności i korzystne finansowanie!
Lokalizacja na mapie
Jerozolima, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.