Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons

Pięknie zaprojektowane i w pełni umeblowane mieszkanie z dwoma sypialniami jest gotowe do natychmiastowego zakwaterowania nowych właścicieli. Położony w prestiżowej dzielnicy Noga, cieszy się uprzywilejowaną lokalizacją zaledwie kilka kroków od plaży, Tel Aviv Promenady, tramwajowej stacji, HaTachana kompleksu kulturalnego, Ha- Mesila Park i uroczej zabytkowej dzielnicy Neve Tzedek. W ramach ekskluzywnego projektu mieszkaniowego, nieruchomość ta doskonale łączy strategiczne położenie i wysokiej klasy styl życia. Mieszkańcy korzystają z wyrafinowanych wykończeń, które spełniają międzynarodowe standardy, jak również premium wspólne przestrzenie, w tym salon biznesowy, w pełni wyposażona siłownia i prywatny klub z kinem. Powierzchnia około 56 m2, uzupełniona o dwa balkony o łącznej powierzchni 10 m2, apartament cieszy się potrójną ekspozycją na południe, zachód i wschód, gwarantując jasność i komfort przez cały dzień. Zawiera inteligentny system domu, VRF klimatyzacja, niestandardowe stolarstwo, bezpieczne schronienie (mamad) na podłodze - również wykorzystywane jako siłownia - i prywatny parking. Ta rezydencja uosabia rzadką kombinację elegancji, funkcjonalności i centralnej lokalizacji, oferując wyrafinowane doświadczenie życiowe w sercu jednej z najpopularniejszych dzielnic Tel Awiwu.