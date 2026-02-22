Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem immobilier 026786595

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Ten uroczy, w pełni umeblowany apartament 2.5-pokojowy oferuje komfortowe i ciche warunki życia w jednym z najbardziej poszukiwanych przez miasto obszarów mieszkalnych. Powierzchnia około 50 m2, składa się z jasnego salonu z otwartą kuchnią z widokiem na mały taras, piękną sypialnię i dodatkowy pokój idealny jako biuro lub dodatkową sypialnię.
Znajduje się na 2. piętrze bez windy (25 kroków), apartament cieszy się doskonałą jasność, spokojne środowisko i parking w budynku. Blisko szkół, transportu i centrum handlowego Tsomet Habankim, jest idealnym miejscem dla jednej osoby lub pary szukającej mieszkania gotowego do zamieszkania w Jerozolimie.
Dostępny natychmiast.
Czynsz: 5,250 / miesiąc.
Lokalizacja na mapie
Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
