Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Izrael
od
$1,646
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem immobilier 026786595
1
ID: 33425
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem

O kompleksie

Ten uroczy, w pełni umeblowany apartament 2.5-pokojowy oferuje komfortowe i ciche warunki życia w jednym z najbardziej poszukiwanych przez miasto obszarów mieszkalnych. Powierzchnia około 50 m2, składa się z jasnego salonu z otwartą kuchnią z widokiem na mały taras, piękną sypialnię i dodatkowy pokój idealny jako biuro lub dodatkową sypialnię. Znajduje się na 2. piętrze bez windy (25 kroków), apartament cieszy się doskonałą jasność, spokojne środowisko i parking w budynku. Blisko szkół, transportu i centrum handlowego Tsomet Habankim, jest idealnym miejscem dla jednej osoby lub pary szukającej mieszkania gotowego do zamieszkania w Jerozolimie. Dostępny natychmiast. Czynsz: 5,250 / miesiąc.

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$1,646
