Dzielnica mieszkaniowa Charme renove a nahlaot ideal pour vivre ou investir jerusalem immobilier 026786595

Jerozolima, Izrael
$868,395
6
ID: 33520
Data aktualizacji: 20.02.2026

  Kraj
    Izrael
  Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  Miasto
    Jerozolima

W samym sercu Nahlaot, odkryj odnowiony apartament już podzielony na dwie wypożyczalnie z wspólnym wejściem. Rzadka okazja w tym poszukiwany, jasny, cichy i blisko Mahane Yehuda Market. Powierzchnia Arnona 49 m2 (53 m2 katastr), 3 pokoje, 1 piętro, taras 4 m2. Idealny do intymnej rezydencji, czynszu, lub centralnej stopy-to- ziemi w Jerozolimie. Dostępny natychmiast.

Jerozolima, Izrael
