Dzielnica mieszkaniowa Charme renove a nahlaot ideal pour vivre ou investir jerusalem immobilier 026786595

W samym sercu Nahlaot, odkryj odnowiony apartament już podzielony na dwie wypożyczalnie z wspólnym wejściem. Rzadka okazja w tym poszukiwany, jasny, cichy i blisko Mahane Yehuda Market. Powierzchnia Arnona 49 m2 (53 m2 katastr), 3 pokoje, 1 piętro, taras 4 m2. Idealny do intymnej rezydencji, czynszu, lub centralnej stopy-to- ziemi w Jerozolimie.
Dostępny natychmiast.
Lokalizacja na mapie
Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
