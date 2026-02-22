  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer

Dzielnica mieszkaniowa Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer

Nahariya, Izrael
$583,110
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Północny
  • Okolica
    Acre Subdistrict
  • Wioska
    Nahariya

O kompleksie

Piękne 4 pokojowe mieszkanie, nowe, jasne i przestronne. Obszar 110 m2, obejmuje taras 14m2, piwnicę, parking i windę. Oferując piękne widoki na morze, znajduje się na drugim piętrze 8-piętrowego budynku, w nowym środowisku mieszkalnym Akhziv.

Lokalizacja na mapie

Nahariya, Izrael
Rekreacja

