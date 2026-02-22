  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Raanana
  4. Dzielnica mieszkaniowa Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon

Dzielnica mieszkaniowa Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon

Raanana, Izrael
od
$1,75M
;
3
ID: 33406
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana

O kompleksie

W centrum Raanana. Dwupoziomowe mieszkanie na trzecim piętrze. Salon Immense. Typowe mieszkanie, dużo uroku. Widok na park. Street prosi o wiele. Parkowanie.

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

