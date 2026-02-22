  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin

Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
;
4
Zostawić wniosek
ID: 33384
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Na sprzedaż przy rue Bari 29, prestiżowy i poszukiwany adres. Blisko tramwaju. W prestiżowym programie nieruchomości TAMA developer Boulevard, obecnie w fazie budowy (płatności kosztów i uzyskania pozwolenia na budowę)! 4 pokojowe mieszkanie (119 m2 powierzchni mieszkalnej + 11 m2 słonecznego tarasu) na 2. piętrze. Fasada z szerokimi otworami. Orientacja: Południe i Wschód. Optymalny układ. (Architekt: Gidi Bar Orian). Parkowanie pod ziemią. Czynsz otrzymany podczas budowy (według szacunków eksperta). Planowana dostawa: Lato 2028.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Hadera, Izrael
od
$686,565
Dzielnica mieszkaniowa Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,41M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces meuble
Jerozolima, Izrael
od
$1,724
Dzielnica mieszkaniowa Affaire prevoir renovation complete superbe location
Raanana, Izrael
od
$2,16M
Dzielnica mieszkaniowa Au coeur de talbiey
Jerusalem, Izrael
od
$1,13M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Aszkelon, Izrael
od
$545,490
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,21M
Bardzo rzadko!!!! W rezydencji Sarfati, rue Exodus, na przystani, 4 pokojowe mieszkanie z tarasem 24 m2 widok na morze. Położony na 5 piętrze, 2 windy w budynku, w tym jeden z szabat. mieszkanie całkowicie odnowione, bardzo nowoczesne, 50 metrów spacerem od plaży. Zawiadomienie dla koneserów
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Tres bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Tres bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Tres bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Tres bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Tres bonne affaire
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Tres bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Tres bonne affaire
Aszkelon, Izrael
od
$511,005
piękne 4 pokoje w małym budynku w centrum w dzielnicy neve adarim, 3 piętro na 5, taras soucca, nie przegapić
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się