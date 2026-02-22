  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Raanana
  4. Dzielnica mieszkaniowa Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee

Dzielnica mieszkaniowa Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee

Raanana, Izrael
od
$1,75M
;
6
Zostawić wniosek
ID: 33438
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Bardzo niedawno budynek 6 pięter. Uroczy Duplex z 5 pokoi 158 m2 netto (178 m2 brutto) i 3 łazienki. Taras 23 m2. Widok na degage. Ładna ukryta kuchnia. 4 sypialnie z mamadem. Prawdziwy pepetite w centrum miasta. na poziomie 1: salon / jadalnia / kuchnia / mamad i łazienka.. Poziom 2: 3 sypialnie i 2 łazienki.

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Aszkelon, Izrael
od
$862,125
Dzielnica mieszkaniowa Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Hadera, Izrael
od
$1,27M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,77M
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$924,825
Dzielnica mieszkaniowa Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$2,038
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Raanana, Izrael
od
$1,75M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Dans un immeuble neuf
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Dans un immeuble neuf
Aszkelon, Izrael
od
$595,650
Na sprzedaż - Przestronne 5 pokoi w Agamim z widokiem na jezioro Odkryj ten piękny apartament 5-pokojowy w poszukiwanej okolicy Agamim, o powierzchni 123 m2. ✅ Oszałamiające widoki na jezioro ✅ Jasny i przestronny salon ✅ Szeroki korytarz obsługujący pokoje ✅ Parking prywatny ✅ Budynek prom…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement meuble centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement meuble centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement meuble centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement meuble centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement meuble centre ville
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement meuble centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement meuble centre ville
Jerozolima, Izrael
od
$3,762
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Jerozolima, Izrael
od
$197,505
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się