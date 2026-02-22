Dzielnica mieszkaniowa Vivre jerusalem au sommet appartement de prestige avec vue panoramique jerusalem immonbilier 026786595

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
W centrum Jerozolimy, w luksusowej rezydencji z całodobowym opiekunem, odkryj ten nowy luksusowy apartament położony na wysokim piętrze, oferując rzadką jakość życia i spektakularne widoki na miasto.
Apartament rozwija się około 48 m2 doskonale urządzone i oferuje elegancki i jasny salon otwarty na taras 4 m2 z niesamowitym widokiem, idealny do korzystania z spokoju i światła przez cały dzień. Komfortowy pokój cieszy się mamad, łącząc bezpieczeństwo i funkcjonalność. Każdy szczegół został zaprojektowany w celu zapewnienia nowoczesnego komfortu w wyrafinowanym środowisku.
Rezydencja oferuje wysokiej klasy usługi, z siłownią na pierwszym piętrze, windą w Shabbat, jak również duży wspólny taras na 10. piętrze pozwalający na instalację soccah. Lokalizacja jest wyjątkowa: centrum, cichy, w pobliżu tramwaju, sklepy i wszystkie udogodnienia centrum miasta.
Rzadki, jasny i elegancki obiekt, idealny dla gości poszukujących prestiżu, komfortu i lokalizacji strategicznej w Jerozolimie.
Dostępny od 1 marca.
Lokalizacja na mapie
Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
