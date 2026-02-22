  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  Dzielnica mieszkaniowa Magnifique rdj avec 3 unites independantes

Dzielnica mieszkaniowa Magnifique rdj avec 3 unites independantes

Jerozolima, Izrael
od
$2,23M
;
7
ID: 33461
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Mały budynek tylko 3 właścicieli. Apartament 4 pokoje 110m2 + 150m2 taras / oficjalny ogród. Piękny salon, otwarta kuchnia, 3 sypialnie w tym sypialnia (mamad), 2 łazienki, Klimatyzacja, 3 kierunki. + 3 niezależne jednostki wynajęte 10.000sh, z możliwością przyłączenia ich do mieszkania schodami z przygotowaniem już wykonane w salonie. Dwie jednostki zbudowane (około 20- 25m2 każdy) na podstawie parkingu i piwnicy w rdc, i jedna jednostka (około 20m2) poniżej tarasu.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
