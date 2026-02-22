  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer

Tel-Awiw, Izrael
od
$940,500
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

8 Mapu Street Na sprzedaż wyłącznie Piękny apartament 2 sypialnie całkowicie odnowiony! W klasycznym budynku, mieszkanie o powierzchni 47 m2 na parterze, 2 minuty od morza. Idealny do inwestycji lub głównego zamieszkania.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
