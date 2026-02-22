  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszkelon
  4. Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier

Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier

Aszkelon, Izrael
od
$532,637
;
9
Zostawić wniosek
ID: 33660
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Unikalny projekt mieszkaniowy, który na nowo określa istotę luksusowego życia w tętniącej życiem i kwitnącej dzielnicy Ashkelon. Cztery 9-piętrowe budynki i 102 3, 4 i 5-pokojowe apartamenty, ogród gruntowy, penthouses i minipenthouses. Wszystkie apartamenty są starannie zaprojektowane i schludne w każdym szczególe dla funkcjonalnego i komfortowego wnętrza. Na parterze znajduje się luksusowa hala wejściowa z eleganckimi dotykami, które charakteryzują projekt, który obejmuje również duże miejsca parkingowe i magazynowe. Projekt znajduje się w odległości krótkiego spaceru od tętniącego życiem centrum handlowego, parku high-tech i dworca kolejowego, i jest otoczony przez zielone przestrzenie i placówki edukacyjne dla wszystkich grup wiekowych. Jest to idealne połączenie wiejskiego spokoju i miejskiego stylu życia. Od 1699000 nis za 3p

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Charmant cottage piscine calme
Raanana, Izrael
od
$2,66M
Dzielnica mieszkaniowa Cotttage a louer a jerusalem emek refaim
Jerusalem, Izrael
od
$10,973
Dzielnica mieszkaniowa Duplex de standing dans le vieux nord
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,11M
Dzielnica mieszkaniowa A 50 metres du lac
Aszkelon, Izrael
od
$561,165
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Aszkelon, Izrael
od
$501,600
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Aszkelon, Izrael
od
$532,637
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Aszkelon, Izrael
od
$592,515
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Maison arabe
Dzielnica mieszkaniowa Maison arabe
Dzielnica mieszkaniowa Maison arabe
Dzielnica mieszkaniowa Maison arabe
Dzielnica mieszkaniowa Maison arabe
Dzielnica mieszkaniowa Maison arabe
Dzielnica mieszkaniowa Maison arabe
Jerusalem, Izrael
Cena na żądanie
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$1,25M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się